¿Se va del Al-Nassr? Cristiano Ronaldo deja enigmático mensaje sobre su futuro en el fútbol de Arabia

Con 40 años, Cristiano Ronaldo lo ha ganado casi todo. El histórico del Real Madrid y del Manchester United llegó al fútbol de Arabia Saudita hace dos años, aunque pareciera que esa etapa ha llegado a su fin.

El portugués arribó a tierras árabes en 2023, cuando comenzó a jugar en el Al-Nassr, club de primera división. Sin embargo, en todo este tiempo solo ha podido ganar un torneo, la Copa de Clubes Árabes.

La final, que se jugó en agosto de 2023, terminó con 2-1 y los dos goles del Al-Nassr fueron marcados por el mismo Ronaldo.

Así, y tras dos años en el club, pareciera despedirse de su actual equipo.

“Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido a todos”, escribió el astro en sus redes sociales.

De momento, en todo caso, no se ha confirmado de manera oficial si es que continuará por otra temporada o dejará el conjunto árabe.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025