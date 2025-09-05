La historia detrás del sentido abrazo entre Córdova y Ancelotti durante la previa de su duelo por eliminatorias

El gesto captado por las cámaras antes del encuentro entre Chile y Brasil no fue casualidad.

Una interacción que duró unos segundos, completamente extrafutbolístico y fugaz, acabó captando la atención de los espectadores que desconocen la relación que tienen Carlo Ancelotti y Nicolás Córdova. Antes del duelo entre la Selección Chilena y Brasil, el técnico de La Roja, y su par de la Canarinha, protagonizaron un sentido y prolongado abrazo que iba más allá de un simple saludo protocolar.

La historia detrás del sentido abrazo

La razón detrás de este emotivo encuentro se remonta a una visita realizada por Córdova a fines de 2024, cuando aún era director técnico de las series juveniles de la “Roja”. En aquel momento, el chileno viajó a Madrid para observar el trabajo de uno de los clubes más grandes del mundo, el Real Madrid, y fue recibido personalmente por Ancelotti.

Según el propio Córdova, la reunión duró cerca de una hora en la que el DT italiano mostró su gran calidad humana y profesional. Tras el encuentro, Ancelotti lo invitó a él y a su cuerpo técnico a presenciar un entrenamiento del primer equipo, donde pudieron compartir con figuras estelares del fútbol mundial, como Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

“Fue una experiencia muy linda”, aseguró el técnico de la Selección Chilena en esa oportunidad.

En el postpartido, Córdova no escatimó en elogios hacia su par brasileño. “Estamos hablando de uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Ha sido campeón de las cinco ligas más grandes, campeón de Champions, campeonato del mundo. Creo que tiene una carrera brillante“, aseguró el chileno, refiriéndose a su admiración profesional por Ancelotti.

🫂⚽🇨🇱 Las vueltas de la vida… En 2024, Nicolás Córdova visitó a Carlo Ancelotti en el Real Madrid para ver metodologías de trabajo. Nueve meses después, ambos se funden en un abrazo en el Estadio Maracaná, antes del pitazo inicial del duelo entre Brasil y #LaRoja. Más… pic.twitter.com/SCtbPP4e6d — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 5, 2025

Ancelotti, un rival y una inspiración

El lazo de respeto y admiración mutua se hizo evidente en el Maracaná. Para Córdova, enfrentarse a una figura de la talla de Ancelotti es una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

“Tener la oportunidad de poder enfrentar a este tipo de entrenadores obviamente me hace crecer. Porque tienes que, como le dije a los chicos, esta gente te lleva al límite de tus posibilidades”, añadió.

El técnico de La Roja no solo destacó las virtudes de Ancelotti en la banca, sino también su calidad humana. “Además que no solo es un entrenador extraordinario, sino que es una persona espectacular. Así que todo mi respeto, mi admiración y espero que le vaya muy bien con la selección brasileña”, concluyó Córdova.