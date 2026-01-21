Deportes supercopa

Coquimbo vs Limache por la Supercopa: A qué hora y por dónde ver la semifinal

Por CNN Chile

21.01.2026 / 10:33

El encuentro se disputará en el Estadio Sausalito.

Este miércoles se jugará la segunda semifinal de la renovada Supercopa.

A partir de este 2026 habrá un cuadrangular con cuatro equipos: ganadores del Campeonato Nacional y Copa Chile 2025 (Coquimbo y Huachipato, respectivamente), y los equipos que obtuvieron los segundos lugares de dichos torneos, es decir, Universidad Católica y Huachipato.

Así, la primera semi se quedó en manos de Universidad Católica, que derrotó a Huachipato por 4-2.

Y esta jornada Coquimbo Unido se medirá ante Limache para definir al segundo finalista de la Supercopa.

Coquimbo vs Limache por la Supercopa: A qué hora y dónde ver

El encuentro entre Coquimbo y Limache se disputará este miércoles 21 de enero a partir de las 19:00 horas.

Será en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El partido será transmitido por la señal de TNT Sports y TNT Sports en la plataforma de streaming HBO MAX.

