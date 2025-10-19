Coquimbo Unido vence a Colo Colo y se acerca más a su primera estrella

Tras este triunfo, Los Piratas llegaron a 59 puntos en la tabla, con solo 15 en juego.

Este domingo, Coquimbo Unido logró vencer por 1 a 0 a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso acercándose más a su primer título en el Campeonato Nacional de Primera División.

Con un gol de Bruno Cabrera en el minuto 53 del segundo tiempo, los dirigidos por Esteban González lograron imponerse ante los albos frente a más de 15 mil personas en la Región de Coquimbo.

Los piratas llegaron a 59 puntos en la tabla con 15 en juego. Dependiendo de cómo se den los resultados, el equipo hasta podría asegurar el título en la siguiente jornada, cuando visite a O’Higgins en Rancagua.

“Lo pasamos mal en el primer tiempo, pero este es un grupo guerrero y hay una calidad inmensa en muchos jugadores, los cuales hacen la diferencia. Por eso, estamos muy contentos con el triunfo. Es un paso importante para el objetivo”, señaló Cabrera a TNT Sports.

El encargado del triunfo de Los Piratas recalcó que “es importante hacernos fuertes en casa y ahora queremos disfrutar de este triunfo y pensar en el próximo rival, el cual será igual o más fuerte que hoy”.