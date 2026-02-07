Deportes copa davis

Copa Davis: Chile a un paso de España tras dos victorias ante Serbia

Por Dagmar Gillibrand

07.02.2026 / 11:28

Las victorias de Tomás Barrios Vera (112°) y Alejandro Tabilo (73°) marcaron una buena primera jornada para Chile.

Chile tuvo un arranque perfecto en la serie ante Serbia por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026. El equipo capitaneado por Nicolás Massú se adelantó con dos triunfos en singles, quedando a un paso de asegurar el cruce y de enfrentar a España en condición de local.

El primer punto en el Court Central del Estadio Nacional lo consiguió Tomás Barrios Vera (112°), quien protagonizó un partido ante el experimentado Dusan Lajovic (123°). En más de dos horas de juego, el chileno resistió la presión y se impuso por 7-5 y 7-6 (7), dejando el marcador 1-0 para los locales.

Luego fue el turno de Alejandro Tabilo (73°), quien sufrió más de lo esperado frente al joven debutante serbio Ognjen Milic (462°). Tras perder el primer set en tie break, el número uno de Chile remontó por 6-7 (3), 6-2 y 6-4, manteniendo su invicto como local en Copa Davis.

De esta forma los locales se mantuvieron con un 2-0 arriba en la serie y a solo un punto de asegurar la victoria ante un equipo serbio que no cuenta con Novak Djokovic. La serie continuará con el duelo de dobles y los cruces restantes, donde los nacionales buscarán cerrar la clasificación y proyectar un eventual enfrentamiento ante España en la siguiente ronda.

