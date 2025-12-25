Copa Africana de Naciones: Las selecciones a seguir previo al Mundial 2026

Los equipos africanos clasificados al Mundial tienen una valiosa oportunidad en la Copa Africana de Naciones, ya que estas escuadras podrán disputar encuentros de carácter oficial a pocos meses del inicio del Mundial.

(CNN en Español) — Cada vez falta menos para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Por lo que las selecciones clasificadas se encuentran en la búsqueda de amistosos de alto nivel para llegar con buen ritmo de competencia a la próxima cita mundialista.

Sin embargo, los equipos africanos que están clasificados al Mundial cuentan con una oportunidad valiosa en la Copa Africana de Naciones, ya que estas escuadras podrán disputar encuentros de carácter oficial a pocos meses del inicio del Mundial.

Sudáfrica, Egipto, Senegal, Túnez, Argelia, Costa de Marfil y el anfitrión del torneo, Marruecos, son los cuadros mundialistas que están en el torneo continental africano. Cabe resaltar que Ghana y Cabo Verde también están clasificados al torneo mundial, pero estos no consiguieron un boleto a la Copa Africana de Naciones.

¿Cómo se mide el nivel de los equipos de África?

Un denominador común entre las selecciones que se considera como “favoritas” para el Mundial es el número de jugadores de élite que los equipos tienen entre sus filas.

Por ejemplo, España, Argentina y Francia se perfilan como los más fuertes, ya que cuentan con decenas de figuras de carácter mundial como Lamine Yamal, Lionel Messi y Kylian Mbappé, respectivamente.

Estos equipos también cuentan con un gran número de jugadores que ejercen su profesión en las denominadas cinco mejores ligas del mundo, es decir, las de España, Francia, Italia, Alemania e Inglaterra.

En la Copa Africana de Naciones hay tres selecciones que resaltan por encima de los demás en cuanto a la calidad individual de sus planteles.

Marruecos

En África, la selección que tiene un gran número de jugadores en la élite mundial es Marruecos, anfitrión de la Copa Africana de Naciones y el equipo que se quedó con el cuarto puesto de la Copa Mundial de Qatar 2022.

En 2025, Marruecos contó con un total de 15 futbolistas que juegan en clubes de las cinco ligas más importantes.

El León del Atlas tiene dos figuras marcadas: Achraf Hakimi del PSG y Brahim Díaz del Real Madrid. Este último marcó justamente el primer gol de su selección en la actual Copa Africana de Naciones.

Marruecos es sin duda uno de los favoritos al título en el torneo continental y para dar de qué hablar en la próxima Copa Mundial, con un valor de plantilla por encima de los US$ 500 millones.

Senegal

Senegal tiene más jugadores en las ligas de élite que el propio Marruecos. En total son 19 futbolistas que visten las camisetas de clubes como el Bayern Munich, PSG y Tottenham.

El equipo tiene un valor de plantilla de US$ 482,9 millones y el jugador con el mayor valor de mercado en el equipo es el delantero Nicolas Jackson.

Otros jugadores a seguir son Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr y Pape Matar Sarr, todos jugadores que están actualmente en la Premier League.

Senegal está en el grupo D de la Copa Africana de Naciones y compartirá zona en el Mundial con Francia, Noruega y uno de los ganadores en el repechaje internacional.

Costa de Marfil

Los Elefantes quieren llegar a su cuarta participación en un Mundial de la mejor forma. Actualmente, Costa de Marfil conforma el grupo F de la Copa Áfricana de Naciones y su figura es el extremo del Manchester United, Amad Diallo.

Diallo es uno de los 14 jugadores del plantel con actividad en las ligas top. Otros jugadores a seguir en este equipo son Yan Diomande del Red Bull Leipzig de Alemania y el defensor Evan Ndicka de la Roma italiana.

El plantel de Costa de Marfil tiene un valor de mercado de US$ 439,8 millones y en el Mundial comparte grupo con Alemania, Curazao y Ecuador.

Menciones honoríficas

La selección de Argelia tiene 11 jugadores en las principales ligas de Europa, mientras que Rayan Ait-Nouri es el jugador con el valor de mercado más alto, en US$ 47 millones.

Por su parte, Egipto cuenta con Mohamed Salah como su máxima figura. El futbolista del Liverpool es uno de los dos jugadores de las ligas top en el equipo del norte de África. El otro es el delantero del Manchester City, Omar Marmoush.

En Túnez hay seis jugadores en la élite del fútbol, y Hannibal es el jugador con el mayor valor de mercado del plantel. Este actualmente forma parte del Burnley de la Premier League.

Finalmente, Sudáfrica, el primer rival de México en la Copa Mundial, cuenta con solo un jugador en las ligas de élite, el delantero Lyle Foster, que también juega en el Burnley.