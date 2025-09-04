Deportes argentina

Conmebol hace justicia: Desclasifica a Independiente y ratifica el paso de Universidad de Chile a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Por CNN Chile

04.09.2025 / 19:12

Por otro lado, el cuadro azul no se libró de fuertes sanciones económicas impuestas por el organismo

La Conmebol hizo justicia. Tras la masacre en Avellaneda, donde hinchas de Independiente atacaron a fanáticos de Universidad de Chile, finalmente el organismo rector del fútbol sudamericano ratificó que al cuadro laico en la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

El órgano rector del fútbol sudamericano también estableció que ambos cuadros jueguen sus próximos siete partidos internacionales, tanto de local como visita, sin público.

Por otro lado, el cuadro azul no se libró de fuertes sanciones económicas impuestas por el organismo: “MULTA de USD 150.000 y multa de USD 120.000″, sostiene el fallo.

