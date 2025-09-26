Conductor peruano pierde los estribos y agrede a su colega en vivo durante análisis pospartido de U de Chile vs. Alianza Lima

El programa “Mira lo que habla” terminó abruptamente luego de que los panelistas Silvio Valencia y Chevaristo se agredieran durante la discusión por la caída de Alianza Lima frente a Universidad de Chile en Copa Sudamericana.

La eliminación de Alianza Lima a manos de Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana desató una inesperada polémica en un panel de opinión deportiva peruano.

En el programa Mira lo que habla del canal Erick y Gonzalo, los conductores Silvio Valencia y “Chevaristo” protagonizaron una fuerte discusión en vivo que terminó con el segundo agrediendo fuertemente al primero. El conflicto surgió durante el análisis del rendimiento del equipo íntimo.

“Defiéndelo a Gorosito, piojoso. Cómprate ropa, ni ropa tienes, puneño”, lanzó Valencia contra su colega, acusándolo de respaldar al técnico de Alianza Lima.

La respuesta fue inmediata: “Cuando me pare, corta (la transmisión), ¿me estás amenazando?”, replicó Chevaristo antes de perder la calma.

Instantes después, el panelista golpeó a Valencia en plena transmisión y lo tumbó de su silla, lo que provocó el abrupto fin del programa.

La transmisión completa fue rápidamente bajada de redes, pero algunos usuarios en X alcanzaron a guardar el registro, que se viralizó rápidamente.

Mira el video