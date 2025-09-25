Ni dudó: Cóndor nacional predice “a lo pulpo Paul” el resultado del debut de Chile contra Nueva Zelanda en el Mundial sub 20

El cóndor Pepa, emblema del Bioparque Buinzoo, replicó la dinámica del recordado pulpo Paul y eligió entre dos cajas con banderas de ambas naciones. El resultado soprendió.

Pepa, el cóndor estrella del Bioparque Buinzoo, se vistió de “pitonisa” para sumarse a la fiebre del Mundial Sub 20.

Tal como lo hizo el recordado pulpo Paul en Sudáfrica 2010, la ave nacional fue puesta a prueba con una elección simple pero simbólica: dos cajas, una con la bandera de Chile y otra con la de Nueva Zelanda, rivales en el debut.

La expectación no tardó en crecer. ¿A quién respaldaría Pepa en el estreno de La Roja juvenil?

Ni lo pensó

La respuesta fue clara y cruda: sin titubeos, el cóndor se inclinó por la opción oceánica, un inesperado guiño a los neozelandeses.

La dinámica es solo una actividad de entretención y difusión, sin ningún rigor científico. Sin embargo, el gesto ya desató comentarios en la interna, que cuestionan el espíritu patriota del ave que, además, se negó a dar declaraciones tras su decisión.

Este sábado 27 de septiembre, la Selección Chilena Sub 20 saldrá a la cancha para enfrentar a Nueva Zelanda, como parte de la fase de grupos de la cita mundialista.

Ahora la pregunta inevitable es: ¿le habrá “achuntado” Pepa a su pronóstico?

Mira el video