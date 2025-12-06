“Con enanos y travestis”: La fiesta del Flamengo que desató polémica y sitúa a Erick Pulgar como organizador

Medios brasileños y argentinos revelaron detalles de la celebración privada del plantel tras ganar la Libertadores y el Brasileirao. Señalan que Erick Pulgar habría participado en la organización del evento, donde la presencia de artistas, modelos y show performers generó controversia.

La celebración del Flamengo tras conquistar la Copa Libertadores y el Brasileirao sigue generando repercusiones en Brasil. En las últimas horas, diversos medios sudamericanos revelaron detalles de una fiesta privada del plantel, en la que el chileno Erick Pulgar habría tenido un rol protagónico en la organización.

Según publicó Infobae, el volante de la Roja y el mediocampista colombiano Jorge Carrascal encabezaron la coordinación del evento, realizado en una ubicación no revelada de Río de Janeiro. La información indica que, además de futbolistas del plantel, asistieron modelos, influencers y artistas vinculados al ambiente nocturno carioca, además de “enanos y travestis” como parte del entretenimiento.

La prensa brasileña sostuvo que el ambiente de la fiesta desató controversia, no sólo por su extensión, sino también por algunos episodios que terminaron viralizados en redes sociales y que involucraron a jugadores del club.

Uno de los momentos más comentados, según la crónica de Infobae, habría sido una discusión entre dos asistentes por la atención de Erick Pulgar, lo que terminó situando al mediocampista chileno en el centro de la conversación pública.

El festejo, que se produjo días después de los títulos conseguidos frente a Palmeiras y en el torneo brasileño, llevó a varios jugadores a entregar explicaciones en sus círculos personales. Por ahora, ni Pulgar ni Flamengo han emitido declaraciones públicas sobre el evento.