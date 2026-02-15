Deportes Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Colombiano Sebastián Holguín se corona en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Por CNN Chile

15.02.2026 / 18:29

El ciclista colombiano de 21 años se impuso en la vigésima segunda edición de la clásica de descenso urbano, superando al francés Adrien Loron y al chileno Felipe Agurto en una reñida final.

(EFE) – El ciclista colombiano Sebastián Holguín se consagró este domingo por primera vez campeón del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la tradicional competencia de descenso urbano que se disputa en la ciudad portuaria chilena.

Con un tiempo de 2 minutos, 15 segundos y 432 centésimas, Holguín superó por casi un segundo al francés Adrien Loron (2:16.221) y al chileno Felipe Agurto (+2,29), en un circuito de 1,6 kilómetros considerado el descenso más extremo de Latinoamérica.

Una definición ajustada

“Fue impresionante, una gran carrera, puse todo en la bajada”, declaró el ganador tras cruzar la meta. Holguín, que había liderado las clasificatorias, rebajó en casi 6 segundos su propio crono para quedarse con el título.

El checo Tomas Slavík, defensor de la corona, finalizó quinto. En la jornada matutina, tres ciclistas chilenas participaron en la ‘progression session’ femenina, destacando Fernanda Quiroga, de 20 años, en su cuarta temporada en el descenso.

