Colo Colo vs Universidad de Chile: Previa, horario y cómo llegan para la fecha 22

Albos y azules se verán las caras este fin de semana en una nueva edición del Superclásico, válido por la fecha 22 del campeonato nacional.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan por la Primera División este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental. El árbitro será Cristián Garay Reyes.

Cómo llegan

Colo Colo: viene de un empate 0-0 ante Palestino. Registra 1 derrota y 3 empates en sus últimos 4 partidos, con 8 goles en contra y 5 a favor . Ocupa el 10° lugar con 28 puntos (7 PG – 7 PE – 7 PP).

Universidad de Chile: mantiene pendiente su duelo frente a Everton. Suma 38 puntos y marcha 2° (12 PG – 2 PE – 6 PP).

En los últimos cruces por liga, el visitante suma ventaja con 2 triunfos y 3 empates. El choque más reciente por este torneo se jugó el 12 de julio de 2025, con victoria azul por 2-1.

Dónde ver: el partido será transmitido por TNT Sports en sus señales de TV y vía streaming en Estadio TNT Sports.

Detalles del partido