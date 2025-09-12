Deportes supercopa

Colo Colo vs. U. de Chile en la Supercopa 2025: Horario y dónde ver el partido en vivo

Por CNN Chile

12.09.2025 / 11:22

{alt}

Albos y azules se medirán este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura por el título que enfrenta a los campeones de la temporada anterior.

Todo está listo para que Colo Colo y Universidad de Chile disputen la Supercopa de Chile 2025, un duelo que tuvo semanas de incertidumbre por la sede y los reclamos cruzados entre la ANFP, la dirigencia azul y el alcalde de Independencia.

Finalmente, el Estadio Santa Laura albergará el clásico.

¿Cuándo y dónde ver en vivo Colo Colo vs. U. de Chile?

El partido se jugará este domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura.

La transmisión oficial estará a cargo de TNT Sports Premium, disponible en televisión por cable y satélite. También se podrá seguir online a través de TNT Sports en HBO Max, para quienes tengan suscripción activa o acceso mediante los canales Premium.

  • TNT Sports Premium
  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DirecTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • Entel: 242 (SD) – 243 (HD)
  • Claro: 190 (SD) – 490 (HD)
  • GTD/Telsur: 71 (SD) – 845 (HD)
  • Movistar: 486 (SD) – 931 (HD)
  • Tu Ves: 504 (SD) (HD no disponible)
  • Zapping: 99 (HD)

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

País Violento asalto a camión en Quilicura deja a peoneta gravemente herido
SII presenta querella por delitos tributarios contra el diputado Joaquín Lavín León
“Ya veremos qué pasa”: Pellegrini deja en suspenso su futuro en Betis y abre la puerta a La Roja
Informe de la ONU sobre Corea del Norte apunta a población sometida a restricciones y crímenes contra la humanidad
España, Irlanda, Eslovenia y más: Crisis en Eurovisión por países que amenazaron con no participar si compite Israel
Campaña por un 18 seguro: Se enviarán 25 millones de SMS para prevenir muertes durante las Fiestas Patrias