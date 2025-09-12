Colo Colo vs. U. de Chile en la Supercopa 2025: Horario y dónde ver el partido en vivo
Por CNN Chile
12.09.2025 / 11:22
Albos y azules se medirán este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura por el título que enfrenta a los campeones de la temporada anterior.
Todo está listo para que Colo Colo y Universidad de Chile disputen la Supercopa de Chile 2025, un duelo que tuvo semanas de incertidumbre por la sede y los reclamos cruzados entre la ANFP, la dirigencia azul y el alcalde de Independencia.
Finalmente, el Estadio Santa Laura albergará el clásico.
¿Cuándo y dónde ver en vivo Colo Colo vs. U. de Chile?
El partido se jugará este domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura.
La transmisión oficial estará a cargo de TNT Sports Premium, disponible en televisión por cable y satélite. También se podrá seguir online a través de TNT Sports en HBO Max, para quienes tengan suscripción activa o acceso mediante los canales Premium.
- TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DirecTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- Entel: 242 (SD) – 243 (HD)
- Claro: 190 (SD) – 490 (HD)
- GTD/Telsur: 71 (SD) – 845 (HD)
- Movistar: 486 (SD) – 931 (HD)
- Tu Ves: 504 (SD) (HD no disponible)
- Zapping: 99 (HD)