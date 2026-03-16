Deportes copa de la liga

Colo-Colo vs Coquimbo Unido por Copa de la Liga: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

Por Miguel Buksdorf

16.03.2026 / 19:53

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El encuentro se disputará en el Estadio Monumental en el debut del nuevo certamen.

Este sábado, en el marco del debut de la Copa de la Liga, el nuevo torneo creado por la ANFP, Colo-Colo recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental a las 18:00.

Los albos y los piratas comparten el grupo A con Huachipato y Deportes Concepción, que se enfrentaran al mediodía del mismo sábado.

¿Dónde ver Colo-Colo vs Coquimbo Unido por Copa de la Liga?

El partido será transmitido por TNT Sports Premium y el plan de TNT Sports en HBO Max, en un encuentro que Colo-Colo buscará reafirmar su buen momento en la Liga de Primera y Coquimbo Unido intentará reponerse de la derrota contra los azules.

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