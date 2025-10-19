Colo Colo vs Coquimbo: ¿A qué hora y dónde ver el partido en vivo?

El líder del torneo recibirá a los albos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Este fin de semana sigue la fecha 24 del fútbol chileno.

Colo Colo y Coquimbo Unido se medirán en medio de una importante pelea por el título del Campeonato Nacional.

Los piratas se han posicionado como los sólidos líderes del torneo, con 56 puntos. Le siguen O’Higgins con 44 tantos y Audax Italiano con 43.

Por el otro lado, los albos se ubican en la mitad de la tabla de posiciones con 34 unidades.

Colo Colo vs Coquimbo: ¿A qué hora y dónde ver en vivo?

El encuentro se disputará a partir de las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Será transmitido por TNT Sports en todas sus plataformas.