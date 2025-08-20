Deportes arturo vidal

Colo Colo aclara la situación de Arturo Vidal y su renovación contractual: ¿Se queda o se va?

Por CNN Chile

20.08.2025 / 08:01

El “King” no atraviesa su mejor momento en Macul y su continuidad depende del cumplimiento de una cláusula de minutos jugados.

Arturo Vidal vive días complejos en Colo Colo.

El mediocampista fue abucheado por los hinchas en el Monumental y su continuidad en el club está en entredicho debido a la cláusula de renovación automática de su contrato.

El vínculo del “King” con el Cacique establece que seguirá una temporada más en caso de cumplir al menos la mitad de los minutos de la campaña.

Tras el último clásico con Universidad Católica, en el que fue expulsado, surgieron dudas sobre si ya había alcanzado ese requisito.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aclaró la situación. “Ya pedimos la información de Arturo. Yo no sé en qué situación se encuentra el minutaje.

Vidal tiene un contrato y, obviamente, cuando cumpla ese minutaje, se va a renovar su contrato. Esta institución, cuando firma un contrato, es para respetarlo”, señaló.

Arturo Vidal / Agencia UNO

¿Cuántos minutos le faltan?

Hasta ahora, Vidal suma 20 partidos y 1.377 minutos disputados en la temporada. La cláusula exige 21 encuentros (1.890 minutos) de un total estimado de 42 compromisos.

Es decir, aún le restan 513 minutos —casi seis partidos completos— para asegurar su continuidad automática.

Debido a la suspensión que lo margina del próximo partido contra Palestino, recién a partir de la siguiente fecha podrá seguir acumulando los minutos necesarios.

