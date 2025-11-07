Colo-Colo presenta querella contra cuatro barristas por violentos incidentes en el partido ante Limache

La concesionaria Blanco y Negro interpuso una querella criminal contra cuatro hinchas identificados por su participación en los disturbios ocurridos el 27 de octubre en el Estadio Nacional. Los acusados enfrentan cargos por lesiones, porte de armas y uso de pirotecnia.

Colo-Colo presentó una querella criminal contra cuatro barristas presuntamente involucrados en los graves incidentes registrados durante el partido frente a Deportes Limache el pasado 27 de octubre en el Estadio Nacional.

El documento, ingresado por la concesionaria Blanco y Negro, detalla que un grupo de sujetos, “de manera organizada y concertada”, protagonizó agresiones, portó armas cortopunzantes y utilizó material pirotécnico prohibido, alterando el desarrollo del evento deportivo y poniendo en riesgo la seguridad de los asistentes.

“Con fecha 27 de octubre del presente año, durante el partido entre Colo-Colo y Deportes Limache, un grupo de sujetos, supuestamente hinchas, realizó una serie de actos ilícitos (…) con el mero objetivo de alterar la realización del evento deportivo y perjudicar los intereses del equipo y sus verdaderos hinchas”, señala el texto citado por Reportajes T13.

Los querellados y los delitos imputados

La acción judicial fue presentada contra:

Kevin Andrés Mayorga Veloso (24 años), por infracción al artículo 12 de la Ley N°19.327 y el artículo 288 bis del Código Penal.

(24 años), por infracción al artículo 12 de la Ley N°19.327 y el artículo 288 bis del Código Penal. Ignacio Ariel Espejo Moncada (32 años), por infracción al artículo 12 de la Ley N°19.327.

(32 años), por infracción al artículo 12 de la Ley N°19.327. Cristofer Bernabé Cáceres Bucarey (36 años), por infracción al artículo 12 de la Ley N°19.327.

(36 años), por infracción al artículo 12 de la Ley N°19.327. Benjamín Ignacio Chandia Jaramillo (25 años), por infracción al artículo 12 de la Ley N°19.327.

Los delitos descritos corresponden a lesiones con ocasión de espectáculo de fútbol profesional, porte de arma cortopunzante y uso de fuegos artificiales. En la querella se incluyeron fotografías y registros audiovisuales que servirán como respaldo para la investigación.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para determinar la existencia de los delitos y establecer la participación de los acusados en los hechos. Desde Blanco y Negro enfatizaron que la acción busca sentar un precedente frente a los actos de violencia en los estadios y proteger a los hinchas que asisten de forma pacífica.

El club ya había anunciado que tomaría medidas legales tras los disturbios ocurridos en la Galería Norte del Estadio Nacional, donde varios seguidores del equipo albo se enfrentaron violentamente, obligando a interrumpir momentáneamente el encuentro.