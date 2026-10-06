COI detalla fechas y próximos pasos para escoger la sede de los Juegos Olímpicos 2036: Hay 7 posibles anfitriones y Chile no es parte

El Comité Olímpico Internacional (COI) entregó detalles sobre los próximos pasos para escoger la sede de los Juegos Olímpicos 2036, dando a conocer el manual para los posibles anfitriones.

Hasta ahora, las partes interesadas que están en diálogo continuo y que han manifestado interés en ser anfitrionas de los JJOO son Alemania, Hungría, India, Qatar, República de Corea, Sudáfrica y Turquía.

La organización señaló que los proyectos serán evaluados en función de aspectos técnicos como:

Plan maestro del recinto y experiencia del atleta

Estrategia de financiamiento

Apoyo político y público

Capacidades de entrega de juegos

Estrategia de legado para crear beneficios a largo plazo para las comunidades anfitrionas

En cuanto a las fechas, se indicó lo siguiente.

Las partes interesadas fueron invitadas a presentar sus proyectos de manera virtual en la Comisión de Selección de la Futura Sede en noviembre de este año. Por eso es que después del 31 de octubre de 2026 no se tendrán en cuenta otras partes interesadas para los JJOO de 2036.

En marzo de 2027, el Consejo Ejecutivo del COI preseleccionará a las partes interesadas para que avancen en sus proyectos, pasando del Diálogo Continuo a un Diálogo Estratégico específico.

Mientras que en diciembre de 2028, los anfitriones preferentes serán invitados a un diálogo específico. En esta instancia, los “anfitriones preferidos” entregarán una respuesta final al cuestionario y un “conjunto completo de garantías”.

Se prevé que a mediados de 2029 los miembros del COI escojan al país anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2036.

¿Qué pasará con Chile?

Con el anuncio de los siete posibles anfitriones, queda la duda de qué pasará con Chile. Y es que durante la administración del expresidente Gabriel Boric, las autoridades habían dado a conocer que Chile buscaría ser sede de la cita deportiva.

Sin embargo, esto fue descartado por parte del Gobierno actual, que puso énfasis en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

“Nuestro país sigue participando del proceso de postulación para albergar unos Juegos Olímpicos en el futuro. La situación puntual que ocurre con la elección de la sede del año 2036 es que se ha traslapado con el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde Santiago es una de las tres ciudades finalistas”, señalaron las autoridades a CNN Chile.

Y añadieron que “esta dualidad nos ha llevado a priorizar los Juegos de la Juventud en el corto plazo, considerando su mayor cercanía en el calendario y el posible aprendizaje que ese evento puede significar para la postulación de los Juegos Olímpicos de verano. Esto es algo que conversamos directamente con el COI hace algunas semanas, quienes comprendieron y compartieron esa reflexión”.