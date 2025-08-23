Deportes campeonato nacional

Cobresal vs Unión La Calera: A qué hora y dónde ver el partido por el Campeonato Nacional

Por CNN Chile

23.08.2025 / 14:46

El encuentro se jugará en el Estadio El Cobre.

Este fin de semana se jugará la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Cobresal recibirá a Unión La Calera en una importante jornada para ambos equipos.

En el último partido, los locales cayeron por la cuenta mínima ante O’Higgins. Mientras que Calera obtuvo un punto tras empatar con Deportes La Serena.

Hasta el momento, los mineros marchan en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos, mientras que los cementeros se ubican en el puesto 11 con 23 unidades.

A qué hora y dónde ver Cobresal vs Unión La Calera?

El encuentro se disputará a partir de las 15:00 horas en el Estadio El Cobre.

Será transmitido por TNS Sports Premium y a través de la plataforma de streaming HBO MAX.

