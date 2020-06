VIDEO RELACIONADO – Acuña: El drama del futbolista que despilfarró millones de dólares (02:31)

Claudio Bravo tiene contrato en Manchester City hasta el 31 de agosto de 2020, por lo que seguramente continuará su carrera en otro club. El chileno maneja ofertas de Galatasaray, Celtic, Arsenal y la MLS, pero a sus 37 años no se obsesiona con ninguno de ellos.

“Cuando haces las cosas de buena manera sale tu nombre relacionado en buenos lugares, buenos clubes, pero a nosotros no nos pierde el foco en ese sentido lo único que buscamos es tranquilidad, estar cómodos en un lugar”, dijo el ex portero del Barcelona a TVN.

En cuanto a la posibilidad de volver a Colo Colo, afirmó: “Depende de varios factores, depende del club, del proyecto que tenga el club… Colo Colo hoy no tiene ni siquiera entrenador”.

El seleccionado nacional, además respondió al anhelo de su esposa Carla Pardo, quien reconoció que sueña con verlo vestido con los colores de Universidad Católica.

“Yo soy de la Católica. A Claudio lo apoyé siempre cuando estaba en Colo Colo, pero yo soy de la Cato. Si me preguntas si me gustaría que se fuera a la Católica, feliz de la vida”, había expresado su pareja.

A lo que Bravo, contestó: “No me cierro a jugar en ninguna parte del mundo. Donde me toque hacerlo, por necesidad o por trabajo, yo lo haré. Si me toca jugar en otro equipo en Chile, que no sea Colo Colo, lo haré de la misma forma que he hecho mi trabajo siempre”.