Christiane Endler nominada al premio The Best de la FIFA como mejor portera

Esta premiación tiene como propósito reconocer a las estrellas del año del fútbol masculino y femenino. Los aficionados al deporte podrán votar en diversas categorías hasta el 28 de noviembre.

(EFE).- La arquera chilena Christiane Endler ha sido nominada al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, en una edición marcada nuevamente por la gran presencia española, con las candidaturas de Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Clàudia Pina a la Mejor Jugadora, y con Cata Coll optando también a mejor portera.

Estos galardones, que reconocen a las estrellas del año de fútbol masculino y femenino, tanto de clubes como de selecciones, tendrán a su mayoría de candidatas procedentes de España e Inglaterra, actual campeona de Europa.

La lista de nominadas fue anunciada este jueves por la FIFA, que como es habitual, informó de que todos los aficionados del fútbol podrán votar en las categorías a mejor jugador, jugadora, guardameta de fútbol masculino y femenino, y entrenador de fútbol masculino y femenino hasta el 28 de noviembre.

Endler, de 34 años, ganó la pasada temporada el título de Francia con el Olympique de Lyon y fue finalista de la Liga de Campeones, que perdió frente al Barcelona. A pesar de no poder conseguir su segundo título continental, la chilena fue elegida en el equipo ideal del torneo.

Bonmatí, centrocampista del Barcelona y triple Balón de Oro, optará así a su tercer premio The Best a la Jugadora de la FIFA de manera consecutiva tras ganarlo en 2024 y 2023. Asimismo, su compañera de equipo Alexia Putellas también aspira a su tercer galardón en la categoría, después de alzarse con él en 2021 y 2022.

También la categoría a Mejor Entrenador/Entrenadora tiene representación española con Jonathan Giráldez, actual entrenador del Olympique de Lyon, y extécnico del Barcelona de 2021 a 2024.

Desde este jueves, la FIFA invitó a los entrenadores y las capitanas de las selecciones femeninas de las 211 federaciones miembro de la FIFA a seleccionar a sus tres personas candidatas en las tres categorías de fútbol femenino.

De igual manera, los entrenadores y capitanes de las selecciones masculinas de las 211 federaciones miembro de la FIFA tienen la oportunidad a elegir a sus tres candidatos preferidos de las tres categorías de fútbol masculino.

Los miembros de la prensa, periodistas que cubren encuentros de fútbol masculino y femenino, y los aficionados registrados en FIFA.com también podrán emitir su voto.

Cada uno de los cuatro grupos de votantes tiene el mismo peso electoral, un 25 %, independientemente del número de participantes que lo integren. Como en ediciones anteriores, se utilizará una aplicación de votación específica para The Best FIFA Football Awards 2025.

Lista de candidaturas:

Premio The Best a mejor jugadora:

– Sandy Baltimore, Francia y Chelsea.

– Nathalie Björn, Suecia y Chelsea.

– Aitana Bonmatí, España y Barcelona.

– Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea.

– Mariona Caldentey, España y Arsenal.

– Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current.

– Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon.

– Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon.

– Patri Guijarro, España y Barcelona.

– Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon.

– Lauren James, Inglaterra y Chelsea.

– Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal.

– Ewa Pajor, Polonia y Barcelona.

– Clàudia Pina, España y Barcelona.

– Alexia Putellas, España y Barcelona.

– Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal.

– Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal.

Premio The Best a mejor entrenador/a de fútbol femenino:

– Sonia Bompastor, Chelsea.

– Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon.

– Seb Hines, Orlando Pride.

– Renée Slegers, Arsenal.

– Sarina Wiegman, Inglaterra.

Premio The Best a mejor guardameta:

– Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham.

– Cata Coll, España y Barcelona.

– Christiane Endler, Chile y Olympique de Lyon.

– Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea.

– Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride.

– Chiamaka Nnadozie, Nigeria y París FC/Brighton & Hove Albion.

– Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United.