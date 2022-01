Durante esta jornada, la chilena y actual portera del Olympique de Lyon, Christiane Endler, ganó el premio The Best otorgado por la FIFA a la mejor portera 2021.

Endler competía por el galardón con la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea) y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé (FC Rosengard / Paris Saint-Germain).

La jugadora de 30 años es una de las referentes de la llamada “Generación Dorada” del fútbol femenino chileno, plantel que aún tiene tiempo para crecer y ambicionar de la mano de quien fue elegida como la “Mejor Arquera del Mundo” en noviembre pasado por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), la primera sudamericana en recibir el reconocimiento.

La chilena fue nominada por tercera vez consecutiva, terminando segunda en las dos ocasiones anteriores. “Me lo tomo como un premio a la constancia que he tenido estos últimos años, jugando en Europa, con la selección. He logrado mantener un nivel que me ha permitido estar en estas nominaciones, así que feliz por eso, por el trabajo que he realizado los últimos años. Estoy contenta, sin ninguna expectativa o ilusión, pero con mucho orgullo de estar dentro de esas nominadas”, declaró la portera cuando se enteró de la nominación.

Tras obtener el galardón, la Conmebol felicitó a la portera chilena. “La capitana de la selección chilena obtuvo por primera vez el premio a mejor guardameta de la temporada en su tercera nominación. ¡Felicidades, Tiane Endler!“, expresaron a través de Twitter.