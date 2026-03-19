Chile ya conoce a sus rivales para el Mundial Femenino U17 de Vóleibol 2026

La Roja integrará el Grupo A del torneo que se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en Santiago, Los Andes y San Felipe. El sorteo oficial, realizado este miércoles, emparejó al equipo anfitrión con Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia y República Checa.

Chile ya tiene definidos a sus rivales para el Campeonato Mundial Femenino U17 de Vóleibol 2026, luego del sorteo oficial realizado este miércoles y que determinó la composición de los cuatro grupos del certamen que se jugará en el país entre el 6 y el 16 de agosto.

La selección chilena, en su condición de anfitriona, quedó ubicada en el Grupo A, donde enfrentará a Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia y República Checa, en una zona exigente para el equipo nacional en su estreno en casa.

El sorteo, efectuado desde la sede de la Federación Internacional de Voleibol en Lausana, dejó además los siguientes grupos: en el Pool B quedaron China, Perú, México, Venezuela, Túnez y Filipinas; en el Pool C, Japón, Brasil, Argentina, Polonia, Croacia y España; y en el Pool D, Italia, Taipéi Chino, Puerto Rico, Corea del Sur, República Dominicana y Argelia.

El torneo se desarrollará en Santiago, Los Andes y San Felipe, y será la primera vez que Chile reciba un campeonato mundial de vóleibol en cualquier categoría de edad y género, según destacó previamente la FIVB.

Durante la jornada, la ministra del Deporte, Natalia Duco, valoró la realización del campeonato y sostuvo que ser sede de una cita de esta magnitud posiciona a Chile en el escenario internacional y puede incentivar a nuevas generaciones a acercarse al deporte.

En la misma línea, desde la Federación de Vóleibol de Chile remarcaron que el evento representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo de la disciplina en el país.