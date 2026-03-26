Chile vs. Cabo Verde: A qué hora juegan, dónde ver y la probable formación de La Roja

La selección chilena debutará este viernes en el FIFA Series 2026 ante Cabo Verde en Auckland, Nueva Zelanda. El amistoso marcará el inicio de la temporada para el equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova y podrá verse por TV abierta y streaming.

La Selección Chilena volverá a la cancha este viernes 27 de marzo para enfrentar a Cabo Verde en su primer amistoso del año, en el marco del FIFA Series 2026 que se disputa en Nueva Zelanda. El encuentro se jugará en el estadio Eden Park de Auckland y servirá como arranque de la temporada para La Roja, que luego se medirá ante el combinado local.

¿A qué hora comienza?

De acuerdo con la programación oficial informada por la ANFP, el partido comenzará a las 00:00 horas de Chile, es decir, a la medianoche entre el jueves 26 y el viernes 27 de marzo. En Auckland, el duelo está agendado para las 16:00 horas locales.

El rival será una selección de Cabo Verde que llega con el atractivo de estar clasificada al Mundial 2026, lo que le da al amistoso un valor competitivo importante para el equipo chileno, que atraviesa una etapa de renovación bajo la conducción interina de Nicolás Córdova. En la previa, el DT valoró este mini torneo como una instancia útil para seguir probando jugadores y bajar la edad promedio del plantel.

¿Dónde ver el partido?

En cuanto a la transmisión, Chilevisión confirmó que el partido irá por TV abierta y también por sus plataformas digitales.

Respecto de la formación, los reportes previos apuntan a que Córdova probaría un once con Lawrence Vigouroux en el arco; una línea defensiva compuesta por Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic e Igor Lichnovsky; Felipe Loyola y Vicente Pizarro en el mediocampo; más Darío Osorio, Lautaro Millán y Gabriel Suazo en labores mixtas; dejando en ataque a Alexander Aravena y Ben Brereton. Se trata, de todos modos, de una formación probable y no oficial.

Tras este compromiso, Chile volverá a jugar el lunes 30 de marzo ante Nueva Zelanda, nuevamente en Eden Park, en el segundo y último partido del FIFA Series para el equipo nacional.