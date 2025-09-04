Chile versus Brasil: El grotesco pisotón de Casemiro frente al árbitro que no fue tarjeta roja

La escuadra chilena está sin opciones de clasificar al mundial, pero los brasileños se están jugando uno de los últimos cupos para el torneo mundial de 2026.

Chile y Brasil protagonizan un electrizante duelo en el Maracaná.

En dicho duelo, Casemiro, defensa del Manchester United cometió una grotesca falta que sólo le valió amarilla.

El brasileño realizó un grotesco pisotón sin balón sobre Maripán, quien había sido víctima de una falta segundos antes.

Pese a que el juez del partido estaba al frente de la jugada, decidió solo amonestar a Casemiro y no ponerle roja. El VAR tampoco actuó.