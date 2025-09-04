Deportes brasil

Chile versus Brasil: El grotesco pisotón de Casemiro frente al árbitro que no fue tarjeta roja

Por CNN Chile

04.09.2025 / 21:31

{alt}

La escuadra chilena está sin opciones de clasificar al mundial, pero los brasileños se están jugando uno de los últimos cupos para el torneo mundial de 2026.

Chile y Brasil protagonizan un electrizante duelo en el Maracaná.

La escuadra chilena está sin opciones de clasificar al mundial, pero los brasileños se están jugando uno de los últimos cupos para el torneo mundial de 2026.

En dicho duelo, Casemiro, defensa del Manchester United cometió una grotesca falta que sólo le valió amarilla.

El brasileño realizó un grotesco pisotón sin balón sobre Maripán, quien había sido víctima de una falta segundos antes.

Pese a que el juez del partido estaba al frente de la jugada, decidió solo amonestar a Casemiro y no ponerle roja. El VAR tampoco actuó.

 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Aedo tras respuesta de Kast por "red de bots": "Cuando sale pillado arranca... le pediría que actúe más viril"
Maduro anuncia la “primera activación” de la Milicia Bolivariana tras ataque de Estados Unidos a un barco en el Caribe
"Jeannette, aquí estamos, ven por mí": La irónica respuesta de Kast tras reportaje sobre red de bots
Padre de exfuncionario sobre trabajadores desvinculados del Hospital de Osorno: “Se confabularon para testimoniar en contra de mi hijo”
Sube tensión entre Maduro y Trump: Estados Unidos advierte a Venezuela luego de que dos aviones volaran cerca de buque estadounidense
Aquí Se Debate: Candidatos a la Cámara debaten sus propuestas