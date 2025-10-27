Chile será sede de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025: ¿Cuándo comienzan?

En esta oportunidad, el Team ParaChile será parte de los juegos con una delegación de 113 deportistas en 11 disciplinas.

Chile nuevamente será sede de una cita deportiva. Tras albergar el Mundial Sub 20 y el Mundial de Ciclismo, ahora será el turno de los Juegos Parapanamericanos Juveniles que tendrán su inicio este viernes 31 de octubre.

El mega evento deportivo reunirá a atletas paralímpicos, es decir, deportistas con discapacidad física, visual y cognitiva, entre los 14 y 24 años de edad.

Esta será la primera vez que Chile será sede de estos juegos, que traerán a cerca de 1.100 representantes de 28 países y que competirán en 13 deportes y 14 disciplinas.

El torneo se extenderá hasta el próximo 9 de noviembre.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles se han realizado cada cuatro años a partir de 2005. En la última edición (Bogotá 2023) el Team ParaChile participó con 74 paraatletas en 9 disciplinas, logrando 10 medallas de oro, 11 de plata y 8 de bronce.

Team ParaChile dirá presente en los Juegos Parapanamericanos Juveniles

El Team ParaChile participará en los Juegos con una delegación de 113 deportistas en 11 disciplinas, quienes tendrán como objetivo superar las 29 medallas obtenidas en Bogotá 2023.

Las sedes en la Región Metropolitana serán el Parque Estadio Nacional, Parque Peñalolén y el Club Providencia, mientras que en la Región de O’Higgins serán las comunas de Machalí, Rengo y Santa Cruz.

Las entradas para la ceremonia de apertura ya se encuentran disponible en Ticket Plus. Se pueden comprar haciendo clic aquí.