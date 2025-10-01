Así quedó el Grupo A del Mundial Sub 20: Los escenarios de Chile para avanzar a octavos

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
La derrota ante Japón dejó a La Roja Sub 20 en una posición delicada, pero el equipo de Nicolás Córdova aún depende de sí mismo para clasificar en la última fecha.
La Selección Chilena Sub 20 complicó sus aspiraciones mundialistas tras caer 0-2 ante Japón en su segundo partido del Grupo A.
La derrota, sumada al triunfo 2-1 de Nueva Zelanda sobre Egipto, reordenó la tabla y dejó a La Roja en el tercer lugar por diferencia de goles, aunque empatada en puntaje con los oceánicos.
Japón lidera con 6 unidades y ya tiene asegurado su boleto a octavos. Más atrás aparecen Nueva Zelanda y Chile con 3 puntos; sin embargo, los neozelandeses presentan diferencia de gol neutra (0), mientras que el anfitrión queda con -1. Egipto, sin unidades, cierra la zona.
Pese al golpe, el equipo de Nicolás Córdova aún depende de sí mismo. Un triunfo ante Egipto le permitiría alcanzar los 6 puntos y asegurar, como mínimo, un cupo a octavos de final entre los mejores terceros.
Incluso podría disputar el liderato si Nueva Zelanda sorprende a Japón, aunque en ese escenario la diferencia de goles será clave para definir posiciones.
Un empate también mantiene vivas las opciones, pero obligaría a esperar un triunfo de los nipones para terminar segundos. En cambio, una victoria neozelandesa complicaría incluso la chance de avanzar como tercero. Una derrota, en tanto, dejaría a Chile prácticamente eliminado en su propio Mundial.
La definición del Grupo A será este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas, con ambos encuentros jugándose en paralelo.
90+6’🚨 #LaRoja 🇨🇱 Sub-20 cayó ante Japón en la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025™️.
Nos mentalizamos desde ya para el viernes, donde nos jugamos la definición del grupo ante Egipto.
¡HASTA EL FINAL, CHILE! 🧠#VamosLaRojaSub20#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/0L42XyZ1KI
— Selección Chilena (@LaRoja) October 1, 2025
