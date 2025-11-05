Mundial Sub 17: A qué hora y dónde ver en vivo Chile vs. Francia en el debut de La Roja en Qatar 2025

La selección chilena Sub 17 inicia su camino en el Mundial de Qatar 2025 frente a Francia.

Este miércoles 5 de noviembre comienza oficialmente la participación de La Roja Sub 17 en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025. El equipo dirigido por Sebastián Miranda debutará ante la poderosa Francia en el complejo deportivo Aspire Zone de Doha.

El combinado nacional integra el Grupo K junto con Canadá, Uganda y Francia, y buscará iniciar con el pie derecho en el que se perfila como el encuentro más exigente de la primera fase.

Fecha, hora y cómo ver en vivo

Día: miércoles 5 de noviembre de 2025

miércoles 5 de noviembre de 2025 Hora: 12:45 (de Chile)

12:45 (de Chile) Estadio: Aspire Zone, Doha (Qatar)

Aspire Zone, Doha (Qatar) Transmisión TV: Chilevisión

Chilevisión Streaming: DGO (servicio de DirecTV), disponible también en Amazon Prime Video

El plantel de Chile Sub 17

Entre los convocados destacan nombres como Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y Jhon Cortés (Universidad de Chile), además de jugadores de clubes nacionales como Colo-Colo, Universidad Católica y O’Higgins.

El equipo nacional buscará superar una fase grupal que promete alta competitividad, en un certamen que por primera vez reúne a 48 selecciones en lugar de las 24 habituales.