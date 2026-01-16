Chile vs Brasil en la final del mundial de la Kings League: A qué hora y dónde ver la definición del certamen

La Roja avanzó al partido decisivo de la Kings World Nations Cup 2026 tras eliminar a España en semifinales.

Chile se medirá ante Brasil, el que históricamente ha sido uno de los rivales más exigentes en finales de torneos mundiales. Esta vez, eso sí, no será en un Mundial tradicional, sino en la definición de la Kings World Nations Cup 2026.

Tras imponerse a España en una semifinal ajustada disputada este miércoles, la selección chilena accedió a la final del certamen, con la opción concreta de conquistar el título mundial del torneo.

El encuentro ante el combinado español terminó igualado 5-5 en el tiempo reglamentario y se resolvió en los shootouts, instancia en la que Chile se impuso por 2-0. El equipo, capitaneado por Mathías Vidangossy, selló así su paso al partido decisivo.

España llegaba como uno de los favoritos, considerando que la Kings League se originó en ese país, lo que reforzaba su condición previa en la serie.

En la otra semifinal, Brasil superó con claridad a México por 8-3, en un duelo marcado por la tensión y un incidente que incluyó un golpe de puño durante el desarrollo del partido.

Ha sido bonito soñar. Mucha suerte a Chile en la final 🤝 pic.twitter.com/sJRLEAJnKY — Kings League Spain (@KingsLeague) January 15, 2026

¿Cuándo es la final de la Kings League 2026 entre Chile y Brasil?

La gran final del Mundial de la Kings League entre Chile y Brasil se disputará este sábado 17 de enero. La transmisión comenzará a las 19:30 horas.

Dónde ver el partido en vivo

El partido de Chile se transmitirá de forma gratuita a través del canal oficial de la Kings League en Twitch.

Además, ESPN y Disney+ Premium emitirán todos los encuentros del Mundial de la Kings League.