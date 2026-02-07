Copa Davis: Chile derrota a Serbia y recibirá a España en busca de las finales

El triunfo en dobles de la dupla Nicolás Jarry y Tomás Barrios le dio a Chile el tercer punto de la serie, bastándole al conjunto nacional para quedarse con la llave frente a Serbia.

Gran triunfo para el tenis chileno, el equipo capitaneado por Nicolás Massú superó la llave frente a Serbia por un contundente 3-0 tras la victoria de la dupla Nicolás Jarry y Tomás Barrios en el primer partido de este sábado frente los serbios Ivan Sabanov y Matej Sabanov.

Los triunfos de Tomás Barrios frente a Dušan Lajović y Alejandro Tabilo contra Ognen Milic en los dos singles del viernes, tenían a Chile con un pie dentro de la siguiente ronda de la Copa Davis. Y en el dobles, Chile no falló.

Con esto, Chile avanza a la segunda ronda de los Qualifiers de la “ensaladera de plata”, donde tiene asegurada la localía y recibirá a la subcampeona de la Copa Davis, España, que cuenta con el tenista número uno del mundo y reciente campeón del Australian Open, Carlos Alcaraz.

Aparte del murciano, los españoles cuentan con tenistas como Alejandro Davidovich Fokina (15°) y Jaume Munar (37°) dentro del top 50 del ranking ATP.

En dicha llave, a disputarse en septiembre, ambas escuadras buscarán su paso a las finales, donde jugarán las ocho mejores selecciones del mundo.