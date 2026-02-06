¿A qué hora juega Chile por Copa Davis contra Serbia? Revisa dónde y cuándo ver

La serie, a disputarse por la primera ronda de los Qualifiers, arrancará con el duelo entre Tomás Barrios y Dušan Lajović a las 18:00.

Este viernes, a eso de las 18:00 horas, en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, arrancará la serie entre Chile y Serbia por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, con el enfrentamiento entre Tomás Barrios (112°) y Dušan Lajović (123°).

Barrios es el tercer chileno mejor rankeado de los citados por Nicolás Massú, estando por detrás de Alejandro Tabilo (73°) y Cristián Garín (92°). Su rival, Lajovic es la mejor carta de los europeos ante las bajas de sus cuatro mejores raquetas, entre ellos, Novak Djokovic.

Veinte minutos después de este encuentro, no antes de las 20:00 horas, el segundo punto de la serie lo disputarán Alejandro Tabilo y Ognen Milic (462°), debutante en la Davis con solo 18 años.

Tras estos dos singles, se cerrará la primera jornada y se definirá el día sábado desde las 18:00 con el dobles que enfrentarán a la dupla nacional conformada por Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, contra los gemelos serbios Ivan Sabanov y Matej Sabanov.

De no haberse definido la serie, la cual, es al mejor de cinco partidos, se jugarán hasta dos singles más para definir quien accederá a la segunda ronda de los Qualifiers de la “ensaladera de plata”

De avanzar de fase, Chile tendría asegurada la localía para la próxima ronda, instancia en la que espera la subcampeona del mundo, España.

La serie contra Serbia, contará con un estadio repleto de hinchas chilenos y será transmitida por DSports.