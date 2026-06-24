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Chequia vs. México por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

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Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan este jueves 18 de junio?

Chequia y México se enfrentan este miércoles por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 2026.

El elenco mexicano llega a este compromiso con campaña perfecta tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur en sus dos primeros partidos.

Chequia, en tanto, necesita sumar para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda, luego de caer en su debut ante Corea del Sur e igualar frente a Sudáfrica.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chequia vs. México?

El partido entre Chequia y México se disputará este miércoles 24 de junio, a partir de las 21:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de México, denominación mundialista del Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.

Además, estará disponible por DSports en televisión de pago y vía streaming a través de DGO y Paramount+.

Las coordenadas del partido

  • Partido: Chequia vs. México.
  • Fecha: miércoles 24 de junio.
  • Hora: 21:00 horas de Chile.
  • Grupo: A.
  • Estadio: Estadio Ciudad de México / Estadio Azteca.
  • TV abierta en Chile: Chilevisión.
  • TV de pago: DSports.
  • Streaming: DGO y Paramount+.

En paralelo a este encuentro, Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur, también por la última fecha del Grupo A.

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