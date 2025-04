La polémica respuesta de Carlos Caszely a Johnny Herrera por vínculo entre Pinochet y Colo Colo: “No era colocolino”

El exgoleador desestimó las palabras del exarquero de la U, quien aludió al dictador para cuestionar los títulos del club albo. El episodio reactivó una vieja polémica sobre el vínculo entre la dictadura y el Cacique.

El Superclásico aún no se juega, pero ya se disputa fuera de la cancha. Esta vez, el cruce fue entre dos históricos del fútbol chileno: Carlos Caszely y Johnny Herrera.

Todo comenzó cuando el exarquero de Universidad de Chile sugirió en televisión que los títulos obtenidos por Colo Colo en dictadura se vieron favorecidos por la supuesta cercanía entre el club albo y el régimen de Augusto Pinochet.

Al “rey del metro cuadrado” le mostraron imágenes donde aparecía junto al exdictador: “Yo personalmente no tuve problemas con él, siempre lo digo, conmigo no hubo problemas, pero mi madre fue la que fue torturada, por eso la gente se sorprende cuando yo señalo que nunca tuve una mala palabra hacia él. Siempre una talla de por medio”, indicó.

Tras cartón, el “Samurái Azul” le lanzó un mordaz comentario: “Aparte (Pinochet) era muy colocolino”.

Caszely no dejó pasar el “ataque” de Herrera y respondió de inmediato. “No era colocolino, era de Iquique, era iquiqueño. Entonces, cuando la gente de La U dice ‘oye, los 300 millones para el Monumental…’ mentira, no puso niuno. Él dijo ‘si yo salgo elegido voy a entregar 50 millones’ y como corrió solo y salió segundo…”, señaló.

El estadio de Colo Colo ha cargado con un estigma que los hinchas rivales suelen sacar en cara a los fanáticos del ‘Cacique’: que el Monumental fue financiado por Augusto Pinochet.

Mira el momento

Un vínculo polémico

Las palabras de Johnny Herrera reabren un debate que ha estado presente en la historia del fútbol chileno: ¿tuvo Colo Colo una relación privilegiada con la dictadura? La figura de Pinochet como presidente honorario del club en los años 80 ha sido usada por detractores del equipo para sustentar esa tesis.

Sin embargo, en una entrevista reciente con el Podcast Centenario, el expresidente de Colo Colo, Alejandro Ascuí, entregó una versión opuesta:

“No levanté un dedo para que ese señor fuera presidente honorario. Me obligaron a ir. Me llamaron del Gobierno y era muy difícil negarse”, relató el exdirigente, afirmando que el nombramiento fue una imposición del régimen militar.

Ascuí relató además que Pinochet votó en las elecciones del club en 1994, pero insistió en que su cercanía con la institución fue forzada y simbólica, más que práctica. “Fui obligado”, dijo.