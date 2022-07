(CNN Español) – Carlos Sainz, de la escudería Ferrari, logró un fin de semana completo en Fórmula 1. El sábado consiguió la pole position y este domingo se coronó en el Gran Premio de Gran Bretaña.

En tanto, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, de Red Bull, se recuperó gracias a un safety car tras estar en el último lugar en las primeras vueltas del GP. Con ello, terminó en segundo lugar y fue votado como el piloto del día.

El podio lo completó Lewis Hamilton, de Mercedes, quien además logró la vuelta más rápida de la carrera.

CONGRATULATIONS, CARLOS! 👏

We have ourselves a new race winner! And what a way to do it!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/nZhmBvq4op

— Formula 1 (@F1) July 3, 2022