Carlos Palacios vuelve a entrenar en Boca, pero Russo toma firme decisión para el clásico con Racing

El delantero chileno superó su lesión y volvió a las prácticas, pero no será titular este sábado ante Racing. Su relación con el DT sigue bajo tensión tras el episodio post cumpleaños.

Carlos Palacios dejó atrás una tendinitis en la rodilla y regresó a los entrenamientos con Boca Juniors. Sin embargo, su retorno no será con protagonismo inmediato: el técnico Miguel Ángel Russo ya tomó la decisión de no incluirlo en el once titular para el clásico frente a Racing, este sábado 9 de agosto en La Bombonera.

La situación de la “Joya” fue tensa en las últimas semanas. Aunque la lesión fue confirmada, en Boca surgieron rumores de un quiebre con el DT tras su ausencia en entrenamientos luego de su cumpleaños. Russo avivó la polémica al declarar tajante: “Del tema Palacios no hablo”.

Según Planeta Boca Juniors, el técnico aún no define si lo incluirá en la citación, pero de hacerlo, el delantero chileno irá al banco de suplentes.

En conversación con TyC Sports, Russo intentó bajar el tono del conflicto: “Hablo mucho con él. Comentamos muchas cosas, lo bueno y lo malo. Es lo que corresponde, porque el hablar y buscar el diálogo significa un montón de cosas”.

De esta manera, el regreso de Palacios a la cancha tendrá que esperar, mientras en Boca siguen evaluando su rol dentro del plantel.