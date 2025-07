Alcaraz arrolla al verdugo de Jarry y define su camino en lo que queda de Wimbledon

Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) se instaló este martes en las semifinales de Wimbledon 2025 tras una sólida victoria sobre Cameron Norrie (61°), el mismo jugador que había eliminado a Nicolás Jarry en la tercera ronda del torneo.

El español, vigente bicampeón del Grand Slam británico, se impuso por 6-2, 6-3 y 6-3, confirmando su condición de favorito en la superficie de pasto.

En la próxima ronda, Alcaraz enfrentará al estadounidense Taylor Fritz (5°), quien venció al ruso Karen Khachanov (20°) por 6-3, 6-4, 1-6 y 7-6 (4). Será el tercer enfrentamiento entre ambos tenistas, pero el primero sobre césped. El historial favorece al español con dos triunfos previos.

Este miércoles se completarán los duelos de cuartos de final en el cuadro masculino. El número uno del mundo, Jannik Sinner, jugará contra Ben Shelton (10°), aunque su presencia sigue en duda por molestias en el codo. El duelo está programado para cerca de las 10:00 horas de Chile.

Más tarde, Novak Djokovic (6°) buscará un nuevo paso hacia otra final en Londres, enfrentando al italiano Flavio Cobolli (24°).

En el cuadro femenino, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, ya se encuentra en semifinales y enfrentará a Amanda Anisimova (12°) este jueves. Aún restan por definirse los cruces entre Iga Swiatek (4°) y Liudmila Samsonova (19°), además del duelo entre Mirra Andreeva (7°) y Belinda Bencic (35°), ambos pactados para este miércoles.

19 wins in a row at #Wimbledon

Carlos Alcaraz defeats Cameron Norrie 6-2, 6-3, 6-3 to reach the semi-finals for the third consecutive year. pic.twitter.com/FFzXV6T6Nb

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2025