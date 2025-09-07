Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open tras vencer a Jannik Sinner

El tenista español Carlos Alcaraz conquistó su segundo título del US Open tras imponerse al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Con este triunfo, se perfila como el mejor jugador del ranking mundial masculino.

(CNN) — ¡Carlos Alcaraz lo ha conseguido! Ganó la final masculina del US Open al derrotar a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Es la segunda vez que Alcaraz gana este torneo, repitiendo la hazaña que logró por primera vez en 2022. Es el sexto campeonato importante para el jugador de 22 años.

Con esta victoria, reemplazará a Sinner como el mejor jugador del ranking mundial masculino.

El ruido en Arthur Ashe era ensordecedor al comenzar el último juego, con el público animando a Alcaraz a ganar el título. Explotaban con cada tiro ganador y exclamaban con cada gran saque del español.

Sin embargo, Sinner seguía teniendo mucho cariño, ya que el italiano se negó a rendirse y luchó por cada punto. Empujó a Alcaraz al deuce tras haber perdido dos puntos consecutivos en el campeonato.

Pero un remate ganador de Alcaraz lo puso al borde del abismo otra vez, y a la tercera fue la vencida. Un as que superó a Sinner le dio el título.

King Carlos 👑 The Spaniard defeats Sinner in four sets to claim his second US Open trophy! pic.twitter.com/C2jBm7F178 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Always a pleasure, gentlemen. pic.twitter.com/G3kaOigEa9 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

It means absolutely everything. pic.twitter.com/DeE6pqSnPh — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Trump no tendrá ningún papel en la entrega de trofeos del US Open

Al parecer, el presidente Donald Trump no tendrá ningún papel en la ceremonia de entrega de trofeos de hoy.

En el Mundial de Clubes, a principios de este verano, Trump subió al escenario para ayudar a entregar el trofeo al Chelsea FC tras su victoria en la final. Acaparó titulares al no retirarse de la celebración del equipo, para gran confusión de algunos jugadores del Chelsea.

Hoy está viendo la entrega de trofeos desde su palco, junto a las decenas de miles de fanáticos presentes.