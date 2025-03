¿Por qué Carlo Ancelotti arriesga cuatro años y nueve meses de cárcel en España?

El DT del Real Madrid está en el punto de mira del sistema judicial español. Expresó sentirse tranquilo con las indagatorias, pero molesto.

La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado para el próximo miércoles, 2 de abril, el juicio contra el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien es acusado de haber defraudado a la Hacienda española por un monto de 1.062.079 euros durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.

Según la información proporcionada por la Fiscalía de Madrid, el técnico italiano habría ocultado sus ingresos procedentes de la explotación de sus derechos de imagen mediante la cesión ficticia de estos a diversas entidades sin actividad real ni capacidad de explotación. Como resultado, la Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y nueve meses de prisión para Ancelotti.

En una conferencia de prensa ofrecida este viernes, Ancelotti abordó el tema y aseguró que no está preocupado por el juicio. “Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía. Ya tuve un juicio y lo gané, ahora tengo la apelación. Yo confío totalmente en la ley, en la justicia“, declaró el estratega del Real Madrid.

El técnico también manifestó su molestia ante las acusaciones. “No estoy preocupado en este sentido, pero, obviamente, si me dicen que he defraudado, me molesta. Y repito, confío totalmente en la justicia. Iré con mucha ilusión a declarar el miércoles“, agregó Ancelotti.