(CNN en Español) — Después de la diatriba por un video de Lionel Messi en el vestuario y un aluvión de tuits en el que se peleó con periodistas, deportistas y comentaristas, Saúl “Canelo” Álvarez reconoció que se equivocó. El boxeador mexicano, quien había criticado a Messi por un video en que parece patear de manera inadvertida la camiseta de México, se disculpó por la advertencia (para algunos amenaza) contra el delantero argentino en redes sociales.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina“, dijo el Canelo en Twitter.

“Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, agregó el boxeador.

El Canelo había criticado con ira el gesto de Messi tras la victoria de Argentina sobre México: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, tuiteó Álvarez el 27 de noviembre inicialmente este domingo en su cuenta de Twitter, que tiene 2,3 millones de seguidores.

No hay indicios de que Messi haya pateado la camiseta intencionalmente, sino que parece haberlo hecho accidentalmente cuando se quita los botines. Así se lo hicieron saber al Canelo no solo numerosos tuiteros, sino futbolistas de diferentes países, incluyendo el mexicano Andrés Guardado, titular de México en este Mundial.

“¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, había agregado Álvarez en ese momento en un tuit acompañado de dos emojis de puño, una cara roja enfurecida y una llama. Las publicaciones se hicieron virales.

Guardado, quien jugó el partido contra Argentina, dijo a la prensa: “Desgraciadamente, a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo“. Guardado explicó que es un “acuerdo” con los utileros dejar las vestimentas que serán lavadas en el piso.

CNN contactó al equipo del Canelo Álvarez para obtener una declaración sobre lo publicado en Twitter. El equipo de comunicación de la selección de Argentina le dijo a CNN que no comentarían al respecto.

El Canelo dio por terminada la disputa este miércoles con este otro mensaje antes de los partidos definitorios de la fase de grupos: “Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”.

Las peleas del Canelo en el ring de Twitter

Los comentarios del Canelo en redes causaron mucha conversación y el boxeador continuó su diatriba y les respondió a varias personalidades que lo cuestionaron, por lo que algunos consideran fue una amenaza de su parte.

El periodista deportivo mexicanoisraelí David Faitelson le respondió al Canelo: “¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso (Dmitry Bivol)? Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde…”.

Canelo a su vez le respondió con improperios.

Sergio Agüero, ex compañero de Messi en Argentina, le respondió a Álvarez en Twitter: “Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y lo que pasa en un vestuario“.

“Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, dijo Agüero.

La respuesta del Canelo fue llamar “hipócrita” al Kun Agüero.

Canelo Álvarez es ampliamente considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra después de ganar campeonatos mundiales en cuatro categorías de peso.

El tema generó tanto debate que incluso unos aficionados crearon el app ‘Messimetral‘ que calculaba la distancia geográfica entre Messi y el Canelo para observar si se podían encontrar en algún momento.