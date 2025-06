“No quiero poner excusas, pero el campo no era tan sencillo”: El análisis de Ancelotti tras empate de Brasil ante Ecuador

El nuevo DT de la verdeamarela explicó las razones del tibio empate ante Ecuador en Guayaquil.

Tras su esperado debut junto a la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti comentó que fue un partido especial, luego de empatar a cero con Ecuador, por las clasificatorias para el Mundial de 2026.

El DT, que hasta hace un par de semanas entrenaba al Real Madrid, manifestó en conferencia de prensa que el objetivo es clasificar y pelear en el mundial, para “intentar meter a Brasil en las primeras posiciones del fútbol mundial, donde siempre ha estado. Vamos a pelear para conseguirlo”.

De todos modos, señaló: “Como he dicho, no quiero poner excusas, pero el campo no era tan sencillo jugar en esta condición. Creo que las condiciones fueron complicadas para hacer un juego más elaborado”.

El cotejo se jugó en el Estadio Monumental de Guayaquil, en tierras ecuatorianas, y el italiano detalló que en equipo tuvo una “buena actitud” y “a veces una buena presión ofensiva”. Remarcó también que hubo dos oportunidades con Vinícius Jr. y Casemiro en la segunda parte.

De todos modos, apuntó a que “hay que tener en cuenta también la fuerza del rival”, liderado por el argentino Sebastián Beccacece.

Para el partido contra Paraguay, que será el próximo martes 10 de junio, Ancelotti dijo que “será distinto porque tendremos más oportunidades para controlar el juego, un juego con más ritmo, movilidad e intensidad. Creo que eso lo podremos ver en nuestra casa”.

“NO QUIERO PONER EXCUSAS, PERO EL CAMPO… NO ERA TAN SENCILLO JUGAR” 🎙️ Carlo Ancelotti tras el empate 0-0 entre Brasil y Ecuador. pic.twitter.com/IQZHXVhkYF — Diario Olé (@DiarioOle) June 6, 2025

