Campeonato nacional: A qué hora y por dónde ver Everton vs Universidad Católica

El cuadro cruzado buscará continuar con su buena racha en el torneo.

El cierre de la fecha 24 del Campeonato Nacional estará protagonizado por Everton y Universidad Católica.

Los cruzados llegaron hasta Viña del Mar para continuar con su buena racha en el torneo de primera y seguir subiendo en la tabla de posiciones.

Actualmente, se ubican en el quinto puesto con 42 puntos, mientras que el cuadro ruletero marcha 12 con 22 unidades.

Everton vs Universidad Católica: A qué hora y juegan y por dónde ver en vivo

El enfrentamiento será desde las 15:00 horas en el Estadio Sausalito.

Lo transmite TNT Sports Premium por televisión paga y TNT Sports en la plataforma de streaming HBO MAX.