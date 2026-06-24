Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentan este miércoles por la tercera y última fecha del Grupo B del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan a este compromiso con un punto y necesitan una victoria para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Bosnia y Herzegovina igualó en su debut ante Canadá y luego cayó frente a Suiza, mientras que Qatar empató ante los suizos y después sufrió una goleada ante el elenco canadiense.

¿Cuándo y a qué hora juegan Bosnia y Herzegovina vs. Qatar?

El partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar se disputará este miércoles 24 de junio, a partir de las 15:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Estadio Seattle, denominación mundialista del Lumen Field, ubicado en Seattle, Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.

Además, estará disponible vía streaming a través de DGO y Paramount+.

El partido no está considerado dentro de la programación de TV abierta de Chilevisión para esta jornada.

Las coordenadas del partido

Partido: Bosnia y Herzegovina vs. Qatar.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar. Fecha: miércoles 24 de junio.

miércoles 24 de junio. Hora: 15:00 horas de Chile.

15:00 horas de Chile. Grupo: B.

B. Estadio: Estadio Seattle / Lumen Field.

Estadio Seattle / Lumen Field. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO y Paramount+.

En paralelo a este encuentro, Suiza enfrentará a Canadá, también por la última fecha del Grupo B.