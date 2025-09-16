Presidente Boric y el “Mono” Sánchez tienen divertido cruce en La Pampilla: “Me caía mal”

El Mandatario abrió la festividad en Coquimbo, destacó la campaña de Coquimbo Unido y, al advertir la presencia del arquero Diego “Mono” Sánchez, bromeó con él ante el público.

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, dio el vamos a la tradicional Fiesta de La Pampilla con un mensaje en el que elogió la campaña de Coquimbo Unido.

En medio del discurso, el Mandatario mencionó a varias figuras del líder del torneo y lanzó una broma sobre el capitán aurinegro: “increíble el ‘Mono’ Sánchez, me caía mal, pero impresionante cómo está jugando”.

Instantes después advirtió que Diego “Mono” Sánchez estaba entre los asistentes. “Está el ‘Mono’ Sánchez ahí, tremendo campeonato y tremenda trayectoria”, dijo.

El público respondió con aplausos y risas ante el intercambio.

El club coquimbano atraviesa una temporada destacada en el Campeonato Nacional. En paralelo, La Pampilla se celebra este año entre el 16 y el 21 de septiembre en diversas comunas de la Región de Coquimbo.