Bolivia vs Irak: Horario y dónde ver en Chile la final del repechaje al Mundial 2026

La selección boliviana busca su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde 1994. El partido se juega en Monterrey y en Chile podrá verse por TV paga y plataformas de streaming.

Bolivia se enfrentará a Irak en la final del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, en un partido decisivo que puede devolver a la Verde a una Copa del Mundo después de 32 años. El encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, en México.

¿A qué hora y dónde ver Bolivia vs. Irak?

En Chile, el duelo entre Bolivia e Irak está programado para las 00:00 horas del miércoles 1 de abril.

La transmisión por televisión estará a cargo de DSports, mientras que en streaming podrá verse a través de DGO y Amazon Prime Video, según la programación difundida por medios deportivos y plataformas vinculadas a la emisión.

¿Cómo llegan los equipos?

La selección boliviana llega a esta definición después de vencer por 2-1 a Surinam en la ronda previa del repechaje, resultado que la dejó a un triunfo de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Del otro lado estará Irak, que busca volver a la cita planetaria por primera vez desde 1986.

El partido forma parte del torneo de repechaje intercontinental organizado por la FIFA, que reparte los últimos cupos para la Copa del Mundo de 2026. Para Bolivia, además, la oportunidad tiene un peso especial: su última participación mundialista fue en Estados Unidos 1994.