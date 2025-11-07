Boca Juniors vs. River Plate: A qué hora y dónde ver el Superclásico del fútbol argentino

El histórico duelo entre Boca y River se jugará este domingo en La Bombonera y contará con presencia chilena en ambos equipos: Carlos Palacios y Williams Alarcón por los xeneizes, y Paulo Díaz por el conjunto millonario.

El fútbol argentino vivirá este fin de semana una nueva edición de su partido más emblemático: Boca Juniors recibirá a River Plate en una nueva versión del Superclásico, que se disputará en el Estadio La Bombonera este domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas.

El encuentro promete emociones fuertes y contará con tres futbolistas chilenos en cancha: Carlos Palacios y Williams Alarcón en el cuadro xeneize, y Paulo Díaz defendiendo la camiseta de River Plate.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo busca reencontrarse con el triunfo en La Bombonera, escenario donde suma tres victorias, siete empates y tres derrotas en su registro como entrenador. En ese mismo recinto, Gallardo logró hitos históricos al eliminar a Boca en la Copa Sudamericana 2014 y en las Copas Libertadores 2015 y 2019.

Por su parte, Boca llega como líder del Grupo A y con la posibilidad de asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. El conjunto azul y oro no disputa el torneo continental desde 2023.

¿Dónde ver el Superclásico?

El duelo entre Boca y River podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN y vía streaming en Disney+, plataforma que requiere suscripción activa mensual o anual.

Con los tres chilenos listos para sumar protagonismo, el Superclásico volverá a paralizar Argentina en una jornada que promete intensidad, historia y emoción en cada jugada.