Bisnieto de Benito Mussolini volverá a ser jugador de la Lazio tras préstamo en la Juve Stabia

Respecto a su apellido, el jugador expresó anteriormente que su bisabuelo fue "una figura muy importante para Italia, pero el mundo ha cambiado".

La Juve Stabia dio a conocer que Romano Floriani Mussolini, bisnieto de Benito Mussolini, terminó su préstamo y regresará a la Lazio.

El jugador de 22 años comenzó en las juveniles de la Roma, aunque después fue llevado a la Lazio, y aunque fue convocado al primer equipo, nunca debutó. Más tarde, fue cedido por dos años al Pescara y luego llegó a la Juve Stabia, en la segunda división.

Y en este último equipo logró grandes actuaciones como lateral derecho. Jugó 33 partidos durante la última temporada de la Serie BKT 2024/25, marcando un gol y tres asistencias, sumando un total de 2.731 minutos, informó el conjunto en un comunicado.

“También participó en tres partidos de playoffs (249 minutos en total) y un partido de la Coppa Italia Frecciarossa”, dijeron.

La Juve Stabia quiso ejercer la opción de compra; sin embargo, y “dentro del plazo previsto, la SS Lazio ha ejercido su derecho de contraopción, según lo establecido en los acuerdos firmados la temporada pasada”.

De ese modo, el bisnieto de Mussolini volverá a su club para la próxima campaña.

Cabe destacar que el jugador es hijo de Alessandra, nieta de Mussolini, política y exmiembro del Parlamento Europeo. Además, es nieto de Romano, hijo del antiguo líder del fascismo en Italia.

Respecto a sus antepasados, el jugador expresó en 2024 al medio La Gazzetta dello Sport: “Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado”.

Y señaló que “estas cosas vinculadas a mi apellido no me interesan. Siempre habrá algún prejuicio, pero mi trabajo no tiene nada que ver con eso y no me afecta”.