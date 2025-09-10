Deportes la roja

Bielsa ve futuro en la Roja: los “10-12 jugadores” jóvenes que podrían liderar el camino al Mundial 2030

Por CNN Chile

10.09.2025 / 13:42

El ex técnico de la selección chilena aseguró que existe una base de futbolistas con potencial para sostener el próximo proceso. Nicolás Córdova y otros entrenadores coinciden con su diagnóstico.

Marcelo Bielsa, el técnico que devolvió a la Roja a un Mundial después de 12 años, volvió a referirse al futuro del fútbol chileno con una mirada optimista. Según el argentino, existe un grupo de entre “10 y 12 jugadores jóvenes” que pueden ser la base del próximo proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

“Es evidente que hay muchos jugadores de Chile que tienen una posibilidad de crecimiento y desarrollo. Yo lo vería con optimismo para los próximos cuatro años”, señaló Bielsa.

El diagnóstico fue respaldado por Nicolás Córdova, actual jefe técnico de las selecciones nacionales: “Bielsa tiene súper claro los nombres. Nosotros también sabemos lo que pueden dar. Se puede armar un proceso muy lindo y competitivo para definitivamente ir a un Mundial”, sostuvo.

¿Quiénes son los jugadores proyectados?

En esa base aparecen futbolistas menores de 25 años que ya se han consolidado o están cerca de dar el salto definitivo:

  • Felipe Loyola (24)
  • Marcelino Núñez (25)
  • Darío Osorio (21)
  • Iván Román (19)
  • Vicente Pizarro (22)
  • César Pérez (22)
  • Lucas Cepeda (22)
  • Lucas Assadi (21)
  • Alexander Aravena (23)
  • Bruno Barticciotto (24)
  • Carlos Palacios (24)
  • Gonzalo Tapia (23)

En la portería destacan Thomas Gillier (21) y Vicente Reyes (21), considerados parte del recambio natural.

El técnico César Vaccia coincide en que hay material: “Están Assadi, Altamirano, Pizarro, Tapia, Aravena… Hay jugadores, el tema es que esta selección tenga continuidad y un modelo de juego. Con trabajo, puede llegar al Mundial 2030”, comentó.

 

