Bielsa ve futuro en la Roja: los “10-12 jugadores” jóvenes que podrían liderar el camino al Mundial 2030
Por CNN Chile
10.09.2025 / 13:42
El ex técnico de la selección chilena aseguró que existe una base de futbolistas con potencial para sostener el próximo proceso. Nicolás Córdova y otros entrenadores coinciden con su diagnóstico.
Marcelo Bielsa, el técnico que devolvió a la Roja a un Mundial después de 12 años, volvió a referirse al futuro del fútbol chileno con una mirada optimista. Según el argentino, existe un grupo de entre “10 y 12 jugadores jóvenes” que pueden ser la base del próximo proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.
“Es evidente que hay muchos jugadores de Chile que tienen una posibilidad de crecimiento y desarrollo. Yo lo vería con optimismo para los próximos cuatro años”, señaló Bielsa.
El diagnóstico fue respaldado por Nicolás Córdova, actual jefe técnico de las selecciones nacionales: “Bielsa tiene súper claro los nombres. Nosotros también sabemos lo que pueden dar. Se puede armar un proceso muy lindo y competitivo para definitivamente ir a un Mundial”, sostuvo.
¿Quiénes son los jugadores proyectados?
En esa base aparecen futbolistas menores de 25 años que ya se han consolidado o están cerca de dar el salto definitivo:
- Felipe Loyola (24)
- Marcelino Núñez (25)
- Darío Osorio (21)
- Iván Román (19)
- Vicente Pizarro (22)
- César Pérez (22)
- Lucas Cepeda (22)
- Lucas Assadi (21)
- Alexander Aravena (23)
- Bruno Barticciotto (24)
- Carlos Palacios (24)
- Gonzalo Tapia (23)
En la portería destacan Thomas Gillier (21) y Vicente Reyes (21), considerados parte del recambio natural.
El técnico César Vaccia coincide en que hay material: “Están Assadi, Altamirano, Pizarro, Tapia, Aravena… Hay jugadores, el tema es que esta selección tenga continuidad y un modelo de juego. Con trabajo, puede llegar al Mundial 2030”, comentó.