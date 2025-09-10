Bielsa ve futuro en la Roja: los “10-12 jugadores” jóvenes que podrían liderar el camino al Mundial 2030

El ex técnico de la selección chilena aseguró que existe una base de futbolistas con potencial para sostener el próximo proceso. Nicolás Córdova y otros entrenadores coinciden con su diagnóstico.

Marcelo Bielsa, el técnico que devolvió a la Roja a un Mundial después de 12 años, volvió a referirse al futuro del fútbol chileno con una mirada optimista. Según el argentino, existe un grupo de entre “10 y 12 jugadores jóvenes” que pueden ser la base del próximo proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

“Es evidente que hay muchos jugadores de Chile que tienen una posibilidad de crecimiento y desarrollo. Yo lo vería con optimismo para los próximos cuatro años”, señaló Bielsa.

El diagnóstico fue respaldado por Nicolás Córdova, actual jefe técnico de las selecciones nacionales: “Bielsa tiene súper claro los nombres. Nosotros también sabemos lo que pueden dar. Se puede armar un proceso muy lindo y competitivo para definitivamente ir a un Mundial”, sostuvo.

¿Quiénes son los jugadores proyectados?

En esa base aparecen futbolistas menores de 25 años que ya se han consolidado o están cerca de dar el salto definitivo:

Felipe Loyola (24)

Marcelino Núñez (25)

Darío Osorio (21)

Iván Román (19)

Vicente Pizarro (22)

César Pérez (22)

Lucas Cepeda (22)

Lucas Assadi (21)

Alexander Aravena (23)

Bruno Barticciotto (24)

Carlos Palacios (24)

Gonzalo Tapia (23)

En la portería destacan Thomas Gillier (21) y Vicente Reyes (21), considerados parte del recambio natural.

El técnico César Vaccia coincide en que hay material: “Están Assadi, Altamirano, Pizarro, Tapia, Aravena… Hay jugadores, el tema es que esta selección tenga continuidad y un modelo de juego. Con trabajo, puede llegar al Mundial 2030”, comentó.