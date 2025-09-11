Esto fue lo que Bielsa le dijo a Córdova tras el Chile vs. Uruguay en el Nacional

Tras el empate sin goles por las Eliminatorias 2026, ambos entrenadores compartieron un mensaje de apoyo y hablaron sobre el futuro del fútbol chileno.

El cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 para Chile dejó una postal que no pasó desapercibida. Luego del empate sin goles frente a Uruguay en el Estadio Nacional, Marcelo Bielsa y Nicolás Córdova se saludaron afectuosamente y conversaron brevemente antes de abandonar el campo de juego.

Días después, un reporte de prensa reveló el contenido de ese intercambio. El técnico de la “Celeste” le deseó éxito a Córdova en el Mundial Sub 20 que dirigirá en las próximas semanas, mientras que el interino de La Roja agradeció el gesto y expresó sus mejores deseos para el seleccionado uruguayo en la cita planetaria de 2026.

Tras el encuentro, Bielsa también compartió su visión sobre el porvenir del fútbol chileno. “Es evidente que hay muchos jugadores que tienen posibilidad de crecimiento y desarrollo. Eso tiene que suceder y es importante respetar los tiempos de maduración de los jugadores. Yo vería con optimismo lo que viene para el fútbol chileno en los próximos cuatro años, hay unos 12 jugadores que tienen mucha proyección”, señaló.

El rosarino destacó que el progreso de los jóvenes depende del trabajo y la competencia. “Creo que hay un grupo en Chile que tiene buenos proyectos, que puede ser el soporte de los años próximos, con algunos volantes destacados. Si yo fuera responsable u observador del fútbol de Chile, creo que va a crecer y va a construir un equipo bueno”, añadió.