Justo cuando suena para La Roja: Betis prepara oferta para renovar a Manuel Pellegrini hasta 2028

El club español buscaría extender el vínculo del técnico chileno por dos años más, justo cuando su nombre resurge como favorito para asumir en la banca de la Selección tras la salida de Ricardo Gareca.

El nombre de Manuel Pellegrini vuelve a tomar fuerza como candidato a dirigir a la Selección Chilena, tras la eliminación de La Roja del Mundial 2026 y la salida de Ricardo Gareca de la banca nacional. Sin embargo, desde España aseguran que el Real Betis ya estaría preparando una oferta de renovación para retener al técnico chileno más allá del término de su actual contrato.

Según informó Diario AS, la dirigencia del Betis busca extender el vínculo de Pellegrini por dos años más, lo que significaría mantenerlo en el club hasta 2028. Su contrato vigente finaliza en junio de 2026, pero el club verdiblanco quiere adelantarse a cualquier oferta externa, incluyendo un eventual llamado desde la ANFP.

Pellegrini, de 71 años, viene de llevar al Betis a la primera final europea de su historia, al disputar la UEFA Conference League, y ya suma una Copa del Rey (2022) y cinco clasificaciones consecutivas a torneos internacionales con el equipo andaluz, convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club.

En Chile, la hinchada lo quiere. Su nombre se ha posicionado como el favorito para encabezar un nuevo proceso en la Roja, especialmente tras la decepción en las Eliminatorias. Sin embargo, desde España advierten que el “Ingeniero” no estaría dispuesto a asumir sin un proyecto serio.

“No ha escondido nunca que le gustaría dirigir a la Roja antes de retirarse, pero necesita un proyecto sólido que los andinos, ahora mismo, no parecen poderle ofrecer”, sostiene AS.

Así, mientras en Chile su figura vuelve a rondar Juan Pinto Durán, en Sevilla ya se mueven para blindar a su técnico emblema, en lo que podría ser una jugada clave para cerrar la puerta a un eventual regreso del técnico al fútbol chileno.