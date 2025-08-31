Ben Brereton Díaz cambia de club en Inglaterra: es nuevo jugador de Derby County

El delantero chileno llega cedido desde Southampton para buscar continuidad y retomar su mejor versión en la Championship.

El delantero chileno Ben Brereton Díaz ya tiene nuevo club en Inglaterra. Este domingo, el atacante fue presentado oficialmente como refuerzo del Derby County, equipo que también compite en la Championship.

En su presentación, el futbolista de 26 años explicó sus motivos para fichar por Derby: “Fue algo obvio para mí venir a jugar más partidos, ayudar al equipo y jugar para un gran club”.

Brereton, convocado recientemente a La Roja para la doble fecha de las Eliminatorias, buscará en los “Rams” recuperar la regularidad, tras no contar con oportunidades suficientes en Southampton.

A través de sus redes sociales, el club inglés anunció: “¡El Derby County ha completado la firma del internacional Ben Brereton Díaz! El delantero llega al estadio Pride Park cedido por una temporada”.

Este fichaje marca el sexto equipo en la carrera de Ben Brereton, después de sus pasos por Nottingham Forest, Blackburn Rovers, Villarreal, Sheffield United y Southampton.

Con Derby County, el delantero buscará consolidarse y convertirse en una pieza clave del ataque del equipo en la presente temporada, donde se encuentran en la vigésima primera parte de la tabla.